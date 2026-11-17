La brasileña contó que su actual embarazo le ha generado malestares físicos y mucho cansancio.

Tras conocerse que Ana Paula Consorte espera un nuevo hijo de Paolo Guerrero, la brasileña fue consultada en redes sociales sobre la posibilidad de poder seguir ampliando su familia, sin embargo, su respuesta sorprendió a sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, Consorte se sinceró con sus fanáticos y compartió detalles de cómo está viviendo este embarazo. Según explicó, ha sentido diversos malestares físicos y un profundo agotamiento. Además, dejó en claro que no desea tener más hijos con el futbolista de Alianza Lima.

“Creo que sí, no sé si será por la edad, pero este embarazo lo estoy sintiendo muchísimo. Me duele todo el cuerpo y me siento muy agotada (…) Tampoco quiero tener más hijos. Tuve dos cesáreas y mi último parto fue natural”, escribió en sus redes sociales.

DESCARTA CONFLICTOS CON PAOLO GUERRERO

Durante su embarazo, surgieron especulaciones sobre presuntos conflictos entre Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero. Sin embargo, la brasileña negó que existan problemas entre ambos y destacó el cuidado que el futbolista les brinda a ella y a su familia. “Nooo... Él nos cuida muchísimo”.