El actor Brad Pitt manifestó su disposición para interpretar al villano en la próxima película de la franquicia de James Bond, la cual será protagonizada por el británico Robert Pattinson y dirigida por el canadiense Denis Villeneuve.

Durante la alfombra roja del estreno en Los Ángeles de The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, Pitt expresó a la agencia EFE su entusiasmo por el papel al señalar que aceptaría la propuesta y exclamó que el director se ponga en contacto con él. Asimismo, celebró la elección de Pattinson como el nuevo agente secreto, destacando que le encanta su trayectoria y sus elecciones interpretativas.

Brad Pitt recordó que su amigo Javier Bardem dejó una vara alta con su interpretación del antagonista en la película Skyfall (2012). Por su parte, Ralph Fiennes, quien compartió pantalla con Daniel Craig en las tres últimas entregas de la saga, reconoció que el nuevo 007 es un gran intérprete, aunque admitió que todavía siente apego por su antecesor, según recogió el diario The Guardian.

​Detalles de selección y apreciaciones del director

​La designación de Pattinson fue anunciada este lunes por Amazon MGM Studios, marcando una nueva etapa para la saga que anteriormente estuvo protagonizada por actores como Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan y Daniel Craig. Según la revista The Hollywood Reporter, Pattinson se enteró de que había conseguido el papel el domingo, apenas 24 horas antes de que se oficializara la noticia ante la opinión pública, tras recibir una llamada personal del propio Denis Villeneuve.

​El director Denis Villeneuve aseguró que Robert Pattinson "posee la esencia atemporal de 007 y aporta un espíritu completamente nuevo" a la producción cinematográfica. Con esta elección, la franquicia oficializa al nuevo rostro de la saga de espionaje, consolidando el equipo creativo que comandará el venidero proyecto cinematográfico.