El actor expresó su interés en trabajar con Robert Pattinson y el director Denis Villeneuve en la próxima entrega de la saga.

Brad Pitt manifestó su interés en interpretar al villano de la próxima película de James Bond, que tendrá como protagonista a Robert Pattinson y estará dirigida por Denis Villeneuve. El actor estadounidense incluso aprovechó la alfombra roja del estreno de The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, en Los Ángeles, para postularse públicamente al papel.

“Si me lo proponen... mi amigo Javier Bardem lo hizo tan bien..., son palabras mayores, pero lo aceptaría”, comentó Pitt, en referencia a la interpretación del actor español como antagonista en Skyfall (2012), según declaraciones recogidas por EFE.

El protagonista de Once Upon a Time in... Hollywood también lanzó una invitación directa al director y al nuevo James Bond: “¡Apúntenme para el papel de villano! ¡Que Denis Villeneuve coja el móvil, vamos!”.

Además, celebró la elección de Pattinson como el próximo agente 007 y destacó su trayectoria cinematográfica. “Me encanta la idea, me encanta lo que ha estado haciendo, me encantan sus elecciones, creo que es una buena elección, es genial”, expresó.

Ralph Fiennes todavía prefiere a Daniel Craig

Otro actor que se pronunció sobre la elección fue Ralph Fiennes, quien interpretó a M, jefe del servicio de inteligencia británico (MI6), en las tres últimas películas de Daniel Craig como James Bond: Skyfall, Spectre (2015) y Sin tiempo para morir (2021).

Fiennes calificó a Pattinson como un gran actor y consideró que hará un buen trabajo; sin embargo, reconoció que todavía siente especial apego por Craig. “Lo siento. Sigo enamorada de Daniel Craig. Es difícil. Tengo el corazón en un puño”, comentó, según declaraciones recogidas por The Guardian.

Robert Pattinson asumirá el papel de James Bond

Amazon MGM Studios anunció que Robert Pattinson interpretará al agente 007 en la próxima película de la franquicia. Según The Hollywood Reporter, el actor recibió la noticia apenas un día antes de que se hiciera pública.

El director Denis Villeneuve fue quien lo llamó personalmente para comunicarle que había conseguido el papel. El cineasta destacó que Pattinson posee la esencia atemporal de James Bond y que aportará un espíritu renovado al personaje.

Por ahora, Brad Pitt ha expresado su disposición para sumarse a la producción como antagonista, aunque no se ha anunciado oficialmente su incorporación al elenco.