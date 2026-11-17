La protagonista de El diablo viste a la moda, de 44 años, llevaba al bebé en un portabebés marrón mientras caminaba acompañada de una amiga.

La actriz estadounidense Anne Hathaway fue vista paseando por las calles de Nueva York junto a su tercer hijo, según informó el portal TMZ. La protagonista de El diablo viste a la moda, de 44 años, llevaba al bebé en un portabebés marrón mientras caminaba acompañada de una amiga.

Para la ocasión, la ganadora del Óscar lució un pantalón blanco, un suéter morado y un abrigo largo gris. Completó su vestimenta con una gorra marrón y lentes de sol.

El recién nacido es fruto de su matrimonio con el productor Adam Shulman, con quien se casó en 2012. La pareja ya tiene otros dos hijos: Jonathan, nacido en 2016, y Jack, en 2019.

Anne Hathaway anunció su tercer embarazo en junio

La actriz dio a conocer que esperaba a su tercer hijo el 19 de junio, mediante una publicación en Instagram. En el video aparecía con un vestido blanco holgado y acompañó la grabación con la canción Baby I'm Yours, de Barbara Lewis.

Por su parte, el portal Page Six informó que se comunicó con los representantes de Hathaway para solicitar comentarios sobre el nacimiento del bebé, pero hasta el momento no había recibido una respuesta.