La película Spider-Man: Un nuevo día, protagonizada por Tom Holland, regresará a los cines peruanos el próximo jueves 3 de diciembre con una versión extendida que incluirá escenas inéditas y algunas sorpresas. Andes Films Perú, distribuidora de la cinta en el país, confirmó el reestreno a través de sus redes sociales y anunció que el público podrá disfrutar de nuevo de la historia del Hombre Araña con material adicional.

La producción estará disponible en diversas cadenas de cine, entre ellas Cineplanet, Cinemark, Cinépolis, Cine Star, UVK Multicines, Movie Time y Cinerama. Por su parte, la preventa de entradas fue anunciada para este jueves 19 de noviembre. Sin embargo, los horarios de las funciones y la disponibilidad de boletos deberán confirmarse en las plataformas oficiales de cada empresa, mientras que los precios aún no han sido comunicados.

Entre las novedades del montaje extendido destaca la participación de Rosario Dawson como Claire Temple, también conocida como Night Nurse. La actriz había grabado una escena para la película, pero esta fue retirada de la versión original que llegó a los cines. Su aparición será recuperada en el reestreno, que también incluirá otras secuencias adicionales. No obstante, la distribuidora y las cuentas oficiales de la producción todavía no han revelado en qué consistirán las sorpresas anunciadas.

CUATRO AÑOS DESPUÉS

La historia se desarrolla cuatro años después de los acontecimientos de Spider-Man: Sin camino a casa, cuando Peter Parker vive solo luego de que las personas cercanas a él olvidaran su existencia por el hechizo del Doctor Strange. Desde entonces, dedica su tiempo a proteger Nueva York, aunque las exigencias de su vida como superhéroe comienzan a afectarlo. La nueva versión llegará a Latinoamérica el 3 de diciembre, mientras que en Estados Unidos y Canadá se estrenará el viernes 4.