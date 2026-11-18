¡Le salió competencia a Christian Cueva! Después de que el futbolista anunciara el lanzamiento de su panetón por Navidad, la madre de sus hijos, Pamela López, reveló que también se suma a la campaña navideña con su panetón ‘Kittypam’. Durante el lanzamiento del producto, la influencer hizo algunos comentarios que muchos cibernautas interpretaron como indirectas para el pelotero y Pamela Franco.

Con una sonrisa de oreja a oreja, la trujillana presentó ante la prensa este emprendimiento, que tenía planeado realizar desde mucho antes, y se animó a compartir las características del producto.

Entre las características del producto, indicó que el panetón pesa 900 gramos y tiene una consistencia única. También reiteró que está hecho exclusivamente con insumos naturales. “Así es, el verdadero panetón natural, riquichichichísimo, sin bromato artificial. Ya sabes”.

¿CUÁNTO COSTARÁ EL PANETÓN 'KITTYPAM'?

Pamela López dejó en claro que los panetones estarán a la venta a un precio módico y accesible para los ciudadanos. “Los míos son a precio COVID, vendidos, ya sabes, hay que generar”, mencionó la trujillana, dejando en claro que está explorando otra fuente de ingresos.