Malú Ferrer y John Kelvin solían compartir videos en sus redes sociales donde daban a conocer que el amorío que se juraron duraría para siempre. Sin embargo, la empresaria anunció el fin de su relación con el cantante mediante un comunicado.

En la publicación que compartió en su cuenta de Instagram, Ferrer evitó detallar qué motivó su separación del exintegrante del Grupo 5, pero la empresaria dejó en claro que ambos tendrán que seguir sus proyectos de manera separada.

“Quiero comunicar que Jonathan y yo hemos decidido tomar caminos separados, dando por finalizada nuestra relación sentimental. Quiero aclarar que esta decisión no se debe a ninguna falta de respeto. Simplemente, hemos decidido cerrar este capítulo y continuar nuestros caminos de manera independiente”, escribió Malú Ferrer.

NO HAY QUE MIRAR ATRÁS

En el mismo comunicado, la empresaria expresó su intención de seguir adelante tras la ruptura con el cantante. “Hay etapas que llegan a su fin y eso no significa que deban terminar mal. A veces, simplemente es momento de seguir adelante”.