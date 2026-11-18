La saga de Los juegos del hambre regresará a los cines con Amanecer en la cosecha, una película que contará una etapa desconocida de la vida de Haymitch Abernathy. La historia se desarrollará varias décadas antes de los acontecimientos protagonizados por Katniss Everdeen y tendrá como escenario una de las ediciones más violentas de la competencia organizada por el Capitolio.

La trama se situará durante los 50.º Juegos del Hambre, conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco. En esta ocasión, cada distrito deberá enviar el doble de tributos a la arena. Haymitch, quien tiene 16 años y pertenece al Distrito 12, será uno de los jóvenes seleccionados para participar en esta competencia mortal.

La película mostrará cómo el protagonista enfrenta las pruebas de la arena y las decisiones que deberá tomar para mantenerse con vida. También profundizará en sus vínculos personales y en las circunstancias que marcarán su futuro, permitiendo conocer qué experiencias transformaron al joven Haymitch en el hombre que posteriormente conocerán los seguidores de la saga.

¿CUÁNDO ES EL ESTRENO OFICIAL EN PERÚ?

La producción está basada en la novela de Suzanne Collins y cuenta con Joseph Zada en el papel de Haymitch Abernathy. El elenco también incluye a Mckenna Grace, Ralph Fiennes, Jesse Plemons, Elle Fanning, Kieran Culkin y Maya Hawke, entre otros. La dirección está a cargo de Francis Lawrence. En Perú, la película tuvo su preestreno este miércoles 18 de noviembre y llegará oficialmente a todas las cadenas de cine este jueves 19, con la renovación de la cartelera nacional.