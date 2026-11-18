Esta no es la primera vez que Culkin retoma su papel más recordado. En noviembre de 2025 protagonizó otra campaña publicitaria.

Macaulay Culkin volvió a ponerse en la piel de Kevin McCallister, el personaje que lo convirtió en una estrella infantil, en un nuevo comercial de McDonald’s y Disney+ que revive el espíritu de "Mi pobre angelito".

El anuncio, titulado The Home Alone Meal, recrea una escena en la que Kevin llega a un restaurante durante una tormenta de nieve y descubre que está completamente vacío. Al encontrarse solo, recuerda su famosa frase y exclama: “Hice que todos desaparecieran… otra vez”.

Lejos de quedarse preocupado, el protagonista aprovecha la situación para divertirse. Se coloca el uniforme del establecimiento, toma su propio pedido, se sirve un helado y prepara una hamburguesa a la que bautiza como Big McCallister, acompañada de papas fritas.

En otra de las escenas, Kevin juega a ser empleado y cliente al mismo tiempo, protagonizando un divertido diálogo consigo mismo. El comercial también incluye artículos navideños inspirados en la película, entre ellos unas medias temáticas que utiliza como títeres para recrear una conversación.

La campaña está acompañada por Run Rudolph Run, de Chuck Berry, una canción que también forma parte del universo musical navideño de la cinta original. El menú especial estará disponible desde el 1 de diciembre.

SU PAPEL MÁS RECORDADO

Esta no es la primera vez que Culkin retoma su papel más recordado. En noviembre de 2025 protagonizó otra campaña publicitaria en la que Kevin, ya adulto, ideaba un elaborado sistema de seguridad para proteger a su madre.

A sus 46 años, el actor sigue vinculado a la saga que marcó su carrera, tras protagonizar las dos primeras entregas: Mi pobre angelito (1990) y Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York (1992), películas que se mantienen entre las favoritas del público durante las fiestas de Navidad.