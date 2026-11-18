El conductor hizo pública la noticia durante su programa Dale Match, donde aseguró que ambos atraviesan un buen momento.

Marcelo Tinelli confirmó que mantiene una relación sentimental con Ágata Lescano, una entrenadora personal argentina de 37 años, tras varios rumores sobre su vida amorosa. El conductor hizo pública la noticia durante su programa Dale Match, donde aseguró que ambos atraviesan un buen momento.

“Vamos bien... Con mi novia estamos bien”, comentó Tinelli, quien reveló que llevan “un mes y días” de relación y que incluso hubo una propuesta para formalizar el noviazgo. “Para mí, el noviazgo viene con una propuesta”, agregó.

Los rumores sobre el romance comenzaron en octubre y cobraron fuerza el último fin de semana, luego de que el presentador compartiera fotografías de un almuerzo con amigos y familiares en un restaurante de La Paternal, en Buenos Aires. Según Teleshow, durante el encuentro habría presentado a Lescano como su pareja y se habría referido a ella como “una divina”.

¿Quién es Ágata Lescano?

Ágata Lescano tiene 37 años, es entrenadora personal y campeona de bikini fitness, disciplina vinculada al fisicoculturismo. Es madre de un niño de 12 años, vive en La Paternal y es hincha de Argentinos Juniors.

Además, dirige un emprendimiento dedicado al entrenamiento personalizado y al fitness consciente para mujeres. En sus redes sociales también comparte su afición por la música, donde publica interpretaciones acústicas de rock argentino y muestra sus habilidades para cantar y tocar guitarra.

Milett Figueroa habló sobre el fin de su relación

La confirmación del nuevo romance de Tinelli se produce luego de su separación de la modelo y actriz peruana Milett Figueroa, con quien mantuvo una relación de casi tres años.

Recientemente, Figueroa se refirió al final de su historia sentimental durante una entrevista para el pódcast del presentador José Peláez. Aseguró que ambos cerraron su relación en buenos términos, aunque actualmente no mantienen contacto.

“Estamos muy bien, la verdad, como dos personas que cerraron un ciclo con amor, un capítulo con amor y mucho respeto”, expresó.

La modelo también destacó el aprendizaje que obtuvo durante la relación y la admiración que aún siente por su expareja, especialmente por su experiencia y conocimientos en el mundo del entretenimiento.