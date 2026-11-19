Después de haber anunciado el fin de su amorío, tras varios años juntos y dos hijos en común, Korina Rivadeneira fue captada junto a Mario Hart ingresando a una obra teatral, lo que llamó la atención de los cibernautas ante una presunta reconciliación entre ambos.
Tras ser captada junto a Hart, la influencer de nacionalidad venezolana fue consultada sobre la posibilidad de volver a darse una oportunidad con el piloto automovilístico y descartó tajantemente unirse una vez más con él.
En declaraciones a la prensa, Korina aseguró que se ha dado cuenta de que tiene un mejor entendimiento con Mario tras distanciarse. “No, no, no. Somos buenos amigos, somos unos papás excelentes, nos llevamos superbién. Pero no, reconciliación, lo dudo muchísimo. Nos llevamos bien así”.
¿Se molestó por el beso con su compañero?
Sobre la tarima, Korina Rivadeneira tuvo una escena de ósculo con un compañero de reparto, por lo que se especuló que Hart se habría sentido incómodo. Sin embargo, el propio piloto automovilístico descartó haberse molestado. “Es un beso de actuación”.