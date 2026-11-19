El actor británico de 16 años protagoniza el nuevo video de la emblemática canción de 1965, que recorre distintos lugares de Liverpool. La producción forma parte de la edición especial de Rubber Soul.

La banda británica The Beatles lanzó un nuevo videoclip de In My Life, canción publicada originalmente en 1965, que tiene como protagonista al joven actor Owen Cooper, conocido por su actuación en la serie Adolescencia de Netflix.

El video, dirigido por Jessica Swale e Irina Alexiu, presenta una historia de amor y música que atraviesa distintas generaciones, mientras recorre lugares emblemáticos de Liverpool, ciudad natal del cuarteto, y espacios vinculados a su legado musical, entre ellos Strawberry Fields.

La producción incluye una nueva mezcla del tema realizada en 2026 y forma parte de la edición especial ampliada del álbum Rubber Soul, lanzada en octubre.

Cooper, de 16 años, alcanzó reconocimiento internacional tras su debut en Adolescencia. El actor también ha expresado en distintas ocasiones su admiración por The Beatles. En mayo pasado, durante su discurso de aceptación del premio BAFTA de Televisión como mejor actor de reparto, destacó a la banda entre los elementos que considera fundamentales para alcanzar el éxito.

NUEVOS PROYECTOS

El lanzamiento del videoclip coincide con nuevos proyectos destinados a preservar y ampliar el legado del grupo. Apple Corps anunció que en 2028 inaugurará una nueva sede en Liverpool para The Beatles Story, el museo dedicado a la historia de la banda.

Asimismo, el próximo año se abrirá en Londres una nueva experiencia dedicada al cuarteto en el número 3 de Savile Row, edificio cuya azotea fue escenario de su última presentación pública, el 30 de enero de 1969.