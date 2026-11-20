La disputa legal entre Néstor Villanueva y Flor Polo por sus hijos volvió a generar controversia luego de las declaraciones de los abogados de ambas partes. Esta vez, Lucy Cabrera, representante legal del cantante, se presentó en Detrás de Cámaras, para responder a los cuestionamientos sobre su patrocinado.

Asimismo, sostuvo que Villanueva busca mantener el vínculo con sus hijos y que sus gestiones no son recientes, pese a que el tema haya tomado mayor exposición mediática en los últimos días y cuestionó el enfrentamiento entre ambas partes.

Otro de los puntos abordados fue la situación judicial del cantante, quien cuenta con una sentencia por violencia psicológica y medidas de protección relacionadas con su hijo mayor.

PÉRDIDA DE PATRIA POTESTAD

Se presentó una declaración de Israel Castillo, abogado de Flor Polo, quien explicó que su defensa solicitó la extinción y pérdida de la patria potestad de Villanueva respecto a su hijo mayor.

Ante estos argumentos, Cabrera cuestionó que el procedimiento sea presentado como una amenaza contra su patrocinado y señaló que corresponde a un juez evaluar las circunstancias del caso.

MANUTENCIÓN DE LOS HIJOS

Por otro lado, se cuestionó el incumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte de Villanueva, donde el abogado de Flor Polo señaló que existirían procesos relacionados con una deuda de alimentos y un pedido de incremento de la pensión. Sin embargo, Cabrera negó que el cantante haya dejado de cumplir completamente con esta responsabilidad y explicó que una liquidación de devengados permite determinar los montos pendientes de acuerdo con las resoluciones judiciales.