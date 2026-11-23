El influencer le expresó a la hija de Melissa Klug su deseo de tener un pequeño con ella.

Renato Rossini Jr. le dedicó un tierno mensaje a Samahara Lobatón durante la celebración de su cumpleaños número 25. La pareja anunció su relación tras varias semanas de coqueteos durante su convivencia en La Granja VIP.

Aunque llevan menos de seis meses de relación, el influencer le hizo un pedido especial a la hija de Melissa Klug. “Samahara, te amo. Quiero ser el padre de tu próximo hijo”, escribió. El comentario generó reacciones entre los usuarios de redes sociales.

Minutos después de publicar el mensaje, Renato Rossini Jr. decidió eliminarlo. Para entonces, los seguidores de la pareja ya habían guardado una captura de pantalla.

¿CUÁL ES LA POSTURA DE SAMAHARA?

A través de sus redes sociales, Samahara Lobatón fue consultada sobre la posibilidad de ampliar su familia. La influencer respondió que, por ahora, no tiene planes de tener más hijos. “Yo estoy ligada. No está en mis planes tener más bebés. Quiero seguir creciendo en lo que me gusta y, sobre todo, seguir trabajando”, afirmó.