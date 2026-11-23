La presentación marcará su despedida del público peruano en el marco de este recorrido musical.

El cantante español Alejandro Sanz regresará a Lima el sábado 13 de febrero de 2027 para ofrecer un concierto en el Estadio San Marcos, como parte de su gira “¿Y ahora qué?”, con la que recorrerá América Latina durante 2027. La presentación marcará su despedida del público peruano en el marco de este recorrido musical.

El espectáculo reunirá algunos de los temas más reconocidos de su trayectoria, entre ellos Corazón partío, Amiga mía, Y, ¿si fuera ella?, Mi soledad y yo, La fuerza del corazón, Pisando fuerte y Cuando nadie me ve. También figuran canciones como El alma al aire, No es lo mismo, Desde cuándo, No me compares y Quisiera ser.

La gira contempla 76 conciertos en distintas ciudades del mundo y tendrá presentaciones en países como Colombia, Chile y Argentina. El artista propone un espectáculo que reúne parte de su repertorio clásico con canciones de su etapa musical más reciente.

El concierto se realizará en el Estadio San Marcos, en Cercado de Lima, y contará con zonas como Platinum Central, Platinum Lateral, VIP, Preferencial, Occidente 1 y 2, Oriente 1 y 2, además de Tribuna Norte.

PREVENTA

La preventa de entradas comenzará el jueves 27 de noviembre a las 10:00 a. m. a través de Teleticket y continuará el viernes 28. Los usuarios de tarjetas Interbank podrán acceder a un descuento de hasta 15% durante esta etapa.

Los precios en preventa van desde S/ 130 para Tribuna Norte hasta S/ 340 para Platinum Central. En tarifa regular, los boletos oscilarán entre S/ 152 y S/ 396, según la ubicación elegida.

Los interesados podrán adquirir sus entradas mediante la plataforma Teleticket, donde deberán ingresar a la cola virtual, seleccionar la zona y verificar el descuento aplicable antes de completar el pago.