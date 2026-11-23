La precuela se estrenó en 84 países y consiguió uno de los debuts más destacados del año.

La nueva película de la saga Los juegos del hambre debutó en los cines con una recaudación de 225 millones de dólares en todo el mundo durante su primer fin de semana. Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha obtuvo US$120 millones en Norteamérica y otros US$105 millones en el resto de los mercados, según Box Office Mojo.

La precuela se estrenó en 84 países y consiguió uno de los debuts más destacados del año. La historia se desarrolla 24 años antes de los acontecimientos protagonizados por Katniss Everdeen y se centra en la cosecha de los 50.º Juegos del Hambre, en los que participa un joven Haymitch Abernathy.

Basada en la novela de Suzanne Collins, la cinta muestra una etapa previa de la saga y sigue a Haymitch, quien años después se convertirá en el mentor de Katniss. Francis Lawrence, director de anteriores entregas de la franquicia, vuelve a estar al frente de esta producción.

Con este estreno, la película se suma a los cinco títulos que han superado los US$100 millones en su primer fin de semana en Norteamérica durante este año, junto a Spider-Man: Un nuevo día, Toy Story 5, Super Mario Galaxy: La película y La odisea.

En la taquilla, Yo soy Rocky ocupó el segundo lugar con US$15 millones en su segundo fin de semana, de los cuales US$9,3 millones correspondieron a Norteamérica. La producción de Amazon MGM cuenta con una calificación de A+ en CinemaScore y narra cómo Sylvester Stallone logró llevar Rocky (1976) a la pantalla grande.

Por su parte, Ebenezer, protagonizada por Johnny Depp, acumuló US$78 millones a nivel mundial en su segunda semana, mientras El gato con sombrero llegó a US$70 millones y Godzilla Minus Zero alcanzó US$109 millones en todo el mundo.

Asimismo, el documental You Can See Everything, dirigido por Nathan Fielder y Lance Oppenheim, superó los US$100 millones de recaudación mundial. La producción aborda la historia de Elizabeth Holmes, fundadora de Theranos, condenada por fraude, y llegó a cines de Australia y varios países europeos, además de Estados Unidos.