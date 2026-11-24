Los fanáticos de Marvel esperan el regreso de varios personajes conocidos en Avengers: Doomsday, una producción que reunirá a figuras de distintas historias de este universo. La película tiene previsto su lanzamiento en Perú durante la segunda mitad de diciembre.

Las funciones de preestreno están programadas para el miércoles 16 de diciembre, mientras que el estreno regular será el jueves 17 del mismo mes. De esta manera, el público peruano podrá acceder a la película antes de su llegada oficial a las salas de Estados Unidos, prevista para el viernes 18.

Uno de los anuncios que más expectativa ha generado es la participación de Robert Downey Jr., quien interpretará a Victor von Doom, conocido como Doctor Doom. El elenco también incluye a Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Florence Pugh y Anthony Mackie, entre otros actores.

La dirección estará a cargo de Anthony y Joe Russo, cineastas que anteriormente estuvieron al frente de otras películas de los Vengadores. La nueva historia marcará otro encuentro entre distintos personajes del universo Marvel y dará paso a una nueva etapa de sus producciones cinematográficas.