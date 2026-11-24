Este será el segundo concierto de Shakira en Brasil durante el año, luego de su presentación gratuita en mayo en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro.

La cantante colombiana Shakira será la principal artista de la celebración de Año Nuevo en Balneário Camboriú, uno de los destinos turísticos más importantes del litoral sur de Brasil. El espectáculo se realizará en la playa Central y contará con sectores gratuitos y zonas exclusivas de pago.

La presentación permitirá que el público disfrute del concierto desde un área gratuita, que contará con once líneas de torres de transmisión de imagen y sonido y pantallas gigantes para quienes se encuentren alejados del escenario. También habrá entradas y palcos exclusivos.

La Alcaldía informó que el evento no generará gastos para las arcas municipales. La empresa promotora asumirá el costo de los fuegos artificiales que despedirán el 2026, cuyo presupuesto supera los seis millones de reales, equivalentes a aproximadamente 1,1 millones de dólares.

El secretario de Turismo, Evandro Neiva, explicó que la elección de Balneário Camboriú responde a su infraestructura turística, capacidad para recibir grandes concentraciones y experiencia en la organización de eventos multitudinarios.

SEGUNDO CONCIERTO

Este será el segundo concierto de Shakira en Brasil durante el año, luego de su presentación gratuita en mayo en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, donde reunió a 2,5 millones de personas. La artista colombiana se convirtió entonces en la primera cantante latina en protagonizar un espectáculo multitudinario en ese emblemático escenario.

La intérprete, ganadora de cuatro premios Grammy y quince Latin Grammy, se suma así a la lista de artistas internacionales que han protagonizado conciertos masivos en Copacabana, como Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025.