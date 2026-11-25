La noticia fue confirmada este miércoles por el grupo y su familia, quienes informaron que el músico murió el lunes 23 de noviembre en su vivienda, rodeado de sus seres queridos.

Andy Taylor, guitarrista de la banda británica Duran Duran, falleció a los 65 años tras una larga batalla contra el cáncer de próstata metastásico. La noticia fue confirmada este miércoles por el grupo y su familia, quienes informaron que el músico murió el lunes 23 de noviembre en su vivienda, rodeado de sus seres queridos.

A través de un comunicado, sus compañeros señalaron que Taylor falleció en paz y destacaron su aporte al sonido y al éxito internacional de la agrupación durante la década de 1980. Su esposa, Tracey, lo recordó como un esposo, padre y abuelo dedicado, y resaltó la fortaleza con la que afrontó la enfermedad hasta sus últimos días.

Taylor se incorporó a Duran Duran en 1980 y formó parte de la alineación original junto a Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor y Roger Taylor. Su guitarra contribuyó al éxito de temas como Hungry Like the Wolf, Rio, The Reflex y The Wild Boys, que consolidaron a la banda como uno de los referentes musicales de los años ochenta.

En 1986 dejó el grupo para emprender otros proyectos, entre ellos Power Station, supergrupo que integró junto a John Taylor, Robert Palmer y Tony Thompson. En 2001 se reunió nuevamente con Duran Duran, etapa que dio lugar a una gira internacional y al álbum Astronaut (2004). Sin embargo, se retiró en 2006 por diferencias creativas y tensiones internas.

En los años posteriores mantuvo su actividad musical y volvió a colaborar con sus antiguos compañeros en Danse Macabre (2023). También publicó su último álbum en solitario, Man's a Wolf to Man, ese mismo año.

El guitarrista reveló públicamente en 2022 que padecía cáncer de próstata metastásico en etapa 4. Aunque recibió tratamientos para prolongar su vida, explicó que su enfermedad no tenía cura. Pese a su condición, continuó trabajando en distintos proyectos musicales.

FAMILIA

Andy Taylor deja a su esposa Tracey, sus hijos Georgina, Isabella, Bethany y Andrew, y su nieto Albie. La familia pidió privacidad durante el duelo y solicitó que quienes deseen rendirle homenaje realicen donaciones a Prostate Cancer UK en lugar de enviar flores.