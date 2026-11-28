Alejandra Guzmán tuvo que detener su concierto en la Arena Ciudad de México la noche del viernes 27 de noviembre, apenas unos instantes después de salir al escenario e iniciar el repertorio con el tema "Mírala, míralo", luego de que nuevamente se dislocara cadera que le impidió seguir cantando.

De acuerdo a videos difundidos en redes sociales, la artista comunicó a los asistentes que se le había zafado la cadera y consultó si había una ambulancia disponible porque no lograba ponerse de pie.

La intérprete expresó su pesar por no completar la función preparada para sus fans y, poco después, miembros de su equipo subieron al escenario para confirmar la suspensión del concierto mientras coordinaban con los productores y priorizaban la atención médica.

Incidente en Veracruz y complicaciones físicas

Este episodio se suma a otra luxación de cadera que obligó a Guzmán a frenar una presentación el 19 de septiembre en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz, incidente que derivó en desacuerdos con los organizadores respecto a pagos, reprogramación del evento y devolución del dinero de las entradas.

Cabe resaltar, que el historial de problemas físicos de la intérprete se remonta a 2009, año en que sufrió severas complicaciones a raíz de un tratamiento estético en el que le aplicaron biopolímeros en los glúteos.