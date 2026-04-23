Mariella Zanetti confiesa pasajes desconocidos de su carrera y vida personal

La actriz peruana Mariella Zanetti reveló detalles inéditos de su vida personal y trayectoria televisiva durante una entrevista exclusiva con Andrea Llosa, donde abordó episodios poco conocidos de su carrera, sus relaciones y su presente familiar.

La también panelista y crítica del reality La Granja VIP, que se emite por Panamericana Televisión, recordó sus inicios en la televisión peruana, señalando que llegó a Lima desde el interior del país en busca de oportunidades. Fue gracias a un programa de comedia que logró ingresar al medio artístico, marcando el inicio de su carrera.

Zanetti destacó que su vida ha estado marcada por momentos difíciles y grandes aprendizajes, los cuales le han permitido convertirse en una mujer resiliente. Actualmente, disfruta de su trabajo, su familia y mantiene una relación de más de 11 años con su esposo, Javier Blondet, con quien tiene un hijo.

En otro momento de la entrevista, la actriz habló sobre su relación con su expareja, Farid Ode, con quien aseguró haber intentado mantener un vínculo cordial por el bienestar de su hija. Sin embargo, explicó que un malentendido familiar deterioró la relación en los últimos meses. “El fue el que hizo todo un escandaló por un malentendido”, expresó.

Asimismo, expresó el profundo cariño que siente por su entorno cercano, en especial por su madre, a quien no ve de manera presencial desde hace más de cuatro años, aunque mantiene comunicación constante.

Uno de los pasajes que más llamó la atención fue cuando reveló que, en su etapa de soltera, el futbolista Jefferson Farfán intentó presuntamente conquistarla enviándole flores, aunque aclaró que nunca llegaron a iniciar una relación sentimental.

QUIERE A “CRI-CRI” FUERA DE LA GRANJA VIP

Finalmente, como panelista de La Granja VIP, Zanetti opinó sobre los participantes del reality y señaló que, de tener la oportunidad, eliminaría a Cristian Martínez, conocido como “Cri-Cri”. “No hace nada”, sentenció.