Más de 35 mil fans vibraron con el espectacular concierto de TINI en el Nacional

TINI STOESSEL llegó a Lima junto a Rodrigo De Paul y protagonizó una noche inolvidable en el Estadio Nacional, donde más de 35 mil personas disfrutaron de un espectáculo que recorrió las distintas etapas de su carrera artística.

Desde su impactante aparición descendiendo de una nave espacial suspendida en el aire, la artista argentina cautivó al público con una puesta en escena de primer nivel. Acompañada por más de 30 bailarines, TINI interpretó cerca de 40 canciones en un show cargado de emoción, energía y grandes momentos.

El despliegue técnico incluyó un moderno sistema de luces y sonido, impresionantes efectos especiales y enormes pantallas que complementaron una experiencia visual y musical que mantuvo a los asistentes fascinados durante casi tres horas.

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con el homenaje a la serie "Violetta", cuando invitó al escenario a Mechi Lambre para interpretar "Ser Mejor". Además, compartió escenario con Maxi Espíndola en "Te Pido" y cerró los invitados de lujo junto a María Becerra, con quien hizo estallar al público al interpretar el exitoso tema "Miénteme".

La presentación confirmó el gran momento que vive TINI, consolidándose como una de las artistas más importantes y queridas del pop latino actual.