La trilogía de salsa 90’s hará retumbar Lima

Las grandes voces de la salsa juvenil que marcaron a toda una generación se unirán en un mismo escenario para una noche inolvidable. "La Trilogía de Salsa 90's Solo Éxitos" hará retumbar Lima con una cartelera de lujo integrada por Ex Salserín El Reencuentro, Ex Adolescentes y Salsa Kids, quienes se presentarán el próximo 14 de agosto en Costa 21, frente al mar.

En esa noche de salsa regresan al Perú los ex Salserín René Velasco, Leonardo Patiño y José Félix, mientras que el reencuentro de los ex Adolescentes reunirá las voces originales de Néstor Rivero, Wilmer Lozano y Armando Davadillo. Por su parte, Salsa Kids celebrará en Lima sus 35 años de fundación con una presentación especial que cerrará la trilogía de las agrupaciones juveniles más queridas por el público peruano de los años 90.

Será una noche para revivir la mejor época de la salsa noventera, donde los asistentes recordarán con nostalgia éxitos como "De sol a sol", "Yo sin ti", "Virgen", "Clase social" y "La magia de tus 15 años", entre otros, interpretados por las voces originales que hicieron famosas estas canciones y que prometen hacer cantar y bailar al público de principio a fin.

"La Trilogía de Salsa 90's Solo Éxitos" será una oportunidad única para que los amantes de la salsa disfruten en un mismo escenario de estos legendarios artistas y revivan la magia de una generación que hizo historia con su música.

Las entradas ya se encuentran en preventa a través de Teleticket, con un 20 % de descuento del 8 al 12 de mayo, válido con cualquier método de pago.