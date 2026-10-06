BTS libera nuevas entradas para sus tres conciertos en Lima

Los seguidores de BTS tendrán una nueva posibilidad de asistir a las presentaciones que el grupo surcoreano realizará en Lima. Una cantidad limitada de localidades será habilitada como parte de la liberación de producción correspondiente a las tres fechas programadas.

Venta comenzó este 6 de octubre

La nueva disponibilidad podrá adquirirse a través de la plataforma oficial de Ticketmaster Perú. Debido a la expectativa generada entre los seguidores de la agrupación, se prevé una alta demanda durante el proceso de compra.

La fila virtual se habilitó desde las 4:30 p. m., mientras que la venta de las localidades comenzó a las 5:00 p. m. Los boletos serán asignados conforme los usuarios avancen en el proceso de compra y según la disponibilidad existente.

La liberación contempla entradas para las distintas fechas del BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ en Lima. Sin embargo, la cantidad de boletos disponibles será limitada, por lo que los seguidores deberán ingresar con anticipación a la plataforma para revisar las localidades habilitadas.

Datos de la nueva venta: