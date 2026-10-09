BTS en Lima: ¿a qué hora empieza el segundo concierto y desde cuándo se puede ingresar al estadio?

BTS ofrecerá este viernes 9 de octubre su segundo concierto en Lima, en el marco de su gira mundial BTS World Tour ‘Arirang’. La presentación se realizará en el Estadio San Marcos y está programada para las 8:00 p. m., por lo que miles de seguidores se preparan para disfrutar del espectáculo.

¿A qué hora abren las puertas para el concierto de BTS?

Los horarios de ingreso varían según la zona y el tipo de acceso adquirido. Para quienes cuentan con la experiencia Soundcheck, el ingreso está previsto desde las 2:00 p. m. En tanto, los asistentes de Campo podrán ingresar desde las 4:00 p. m., mientras que el acceso para la zona Tribuna comenzará a las 5:00 p. m.

Se recomienda a los asistentes revisar las indicaciones correspondientes a su entrada y acudir con anticipación para evitar inconvenientes al momento de ingresar al recinto.

¿Cuánto durará el concierto?

El espectáculo de BTS tendrá una duración aproximada de tres horas. Durante la presentación, el grupo surcoreano desarrollará el repertorio de su gira Arirang, una de las citas musicales más esperadas por sus seguidores peruanos.

Con el inicio previsto para las 8:00 p. m., los asistentes deberán tomar sus precauciones para organizar su llegada y retorno a casa. También es importante verificar las disposiciones de transporte y circulación anunciadas para la jornada.