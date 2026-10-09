ARMY Perú pide respetar la privacidad de BTS tras aglomeraciones en hotel de Miraflores

ARMY Perú pidió respetar la privacidad y el descanso de BTS luego de las aglomeraciones registradas la noche del jueves 8 de octubre en los exteriores del hotel donde se hospeda la agrupación surcoreana, ubicado en el distrito limeño de Miraflores. La concentración se produjo en medio de las actividades organizadas por sus seguidores para expresar su admiración por los artistas.

A través de un pronunciamiento, el club de fans solicitó a las autoridades reforzar las medidas de seguridad y mejorar el ordenamiento peatonal y vehicular en los alrededores del establecimiento. Además, pidió implementar acciones para retirar a las personas cuando sea necesario, a fin de evitar situaciones que afecten la tranquilidad de los artistas y de quienes transitan por la zona.

Las aglomeraciones ocurrieron en una jornada en la que los seguidores de BTS realizaron diversas actividades en honor al grupo, entre ellas un espectáculo de drones alusivo a la banda en el malecón de Miraflores.

Ante esta situación, ARMY Perú difundió el mensaje “Amar también es respetar”, con el que recordó la importancia de establecer límites y preservar los espacios privados de los integrantes de la agrupación.