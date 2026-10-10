BTS en Lima 2026: así se vivió el segundo concierto del grupo de K-pop en San Marcos

La fiebre de BTS continuó en Lima con la segunda fecha de su esperado concierto en el Estadio San Marcos. Desde los exteriores del recinto universitario, los seguidores del grupo surcoreano se congregaron para compartir su entusiasmo y vivir el ambiente que rodeó este nuevo encuentro musical en la capital peruana.

Con prendas alusivas a sus integrantes, lightsticks y canciones que identifican al grupo, los fanáticos hicieron sentir su presencia desde los alrededores del estadio. La expectativa por el espectáculo convirtió la zona en un punto de reunión para quienes llegaron con anticipación para disfrutar de esta jornada dedicada al K-pop.

Fans de BTS llenaron de música y emoción los exteriores de San Marcos

La segunda fecha también estuvo marcada por las muestras de afecto del ARMY, nombre con el que se conoce a la comunidad mundial de seguidores de BTS. Entre fotografías, videos y cánticos, los asistentes compartieron la experiencia y registraron los momentos previos al espectáculo.

El regreso de BTS a Lima se convirtió en una cita especial para sus seguidores peruanos, que encontraron en esta segunda jornada una nueva oportunidad para expresar su admiración por la agrupación. Así se vivió desde los exteriores de San Marcos una fecha que volvió a poner al K-pop en el centro de la atención musical en Perú.