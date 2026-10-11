BTS se despidió del Perú con su último concierto en el Estadio San Marcos

BTS culminó su visita al Perú con su tercer y último concierto en Lima, realizado este sábado 10 de octubre en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook se presentaron ante miles de seguidores que llegaron para despedir a la agrupación surcoreana.

Las dos primeras fechas también convocaron a numerosos fanáticos y generaron muestras de cariño hacia los siete integrantes. Durante la última jornada, padres, madres y abuelas acompañaron a las ARMY en los exteriores del recinto, compartiendo la emoción por el cierre de los espectáculos en el país.

La previa estuvo marcada por dificultades en las filas y denuncias sobre presuntos revendedores que ofrecían lugares en las colas. También se reportaron aglomeraciones en los alrededores del hotel donde se alojaría el grupo y complicaciones en el tránsito, situaciones que generaron preocupación entre los seguidores.

Para facilitar el retorno del público, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dispuso un operativo especial con buses de los corredores y del transporte convencional. Así, BTS cerró su visita musical al Perú tras tres presentaciones que reunieron a miles de seguidores en la capital.