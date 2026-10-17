El Show de Edwin rindió homenaje a Alejandro Zárate y a la trayectoria de Pintura Roja

El programa El show de Edwin, de Panamericana Televisión, rindió homenaje al músico Alejandro Zárate, fundador de Pintura Roja, en reconocimiento a su trayectoria y aporte a la cumbia peruana. Durante la emisión, se presentó un video que repasó los inicios de la agrupación, sus principales éxitos y su recorrido por escenarios nacionales e internacionales.

Un legado que sigue vigente

Durante la entrevista, Zárate recordó los primeros años de la banda y cómo apostó por incorporar voces femeninas desde sus inicios en la década de 1980. También evocó las presentaciones multitudinarias que marcaron su carrera y expresó su emoción al ver imágenes de distintas etapas de su historia musical.

El homenaje incluyó saludos en video de antiguas integrantes y artistas vinculados a Pintura Roja, quienes agradecieron al músico por las oportunidades que les brindó. El fundador recordó con nostalgia a compañeros que formaron parte de la agrupación, entre ellos la Princesita Milly y la Muñequita Sally.

Las actuales integrantes también compartieron sus experiencias en la banda y destacaron el apoyo de Zárate, quien les dio la oportunidad de desarrollarse como cantantes y bailarinas. La jornada cerró con presentaciones musicales y la interpretación de temas emblemáticos como El teléfono, reafirmando la vigencia de Pintura Roja entre distintas generaciones de seguidores.