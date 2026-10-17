Música

Hace una hora

El Show de Edwin rindió homenaje a Alejandro Zárate y a la trayectoria de Pintura Roja

El fundador de la agrupación recibió un reconocimiento en televisión y recordó los inicios de una de las bandas emblemáticas de la cumbia peruana.



El programa El show de Edwin, de Panamericana Televisión, rindió homenaje al músico Alejandro Zárate, fundador de Pintura Roja, en reconocimiento a su trayectoria y aporte a la cumbia peruana. Durante la emisión, se presentó un video que repasó los inicios de la agrupación, sus principales éxitos y su recorrido por escenarios nacionales e internacionales.

Un legado que sigue vigente

Durante la entrevista, Zárate recordó los primeros años de la banda y cómo apostó por incorporar voces femeninas desde sus inicios en la década de 1980. También evocó las presentaciones multitudinarias que marcaron su carrera y expresó su emoción al ver imágenes de distintas etapas de su historia musical.

El homenaje incluyó saludos en video de antiguas integrantes y artistas vinculados a Pintura Roja, quienes agradecieron al músico por las oportunidades que les brindó. El fundador recordó con nostalgia a compañeros que formaron parte de la agrupación, entre ellos la Princesita Milly y la Muñequita Sally.

Las actuales integrantes también compartieron sus experiencias en la banda y destacaron el apoyo de Zárate, quien les dio la oportunidad de desarrollarse como cantantes y bailarinas. La jornada cerró con presentaciones musicales y la interpretación de temas emblemáticos como El teléfono, reafirmando la vigencia de Pintura Roja entre distintas generaciones de seguidores.


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