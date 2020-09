Trump admite que minimizó gravedad del covid-19 para "no crear pánico"

Este miércoles, el presidente Donald Trump admitió que minimizó la gravedad del covid-19 en sus discursos públicos de febrero y marzo, pese a que sabía que la enfermedad era especialmente "mortal". Remarcó que lo hizo para contener el "pánico" y evitar la "histeria" en los mercados.

La publicación de grabaciones de algunas conversaciones que mantuvo con el periodista Bob Woodward lo obligó a reconocer esa decisión y ahondó la polémica sobre la gestión de la pandemia en EE. UU, un tema central en la campaña para las elecciones presidenciales de noviembre.

"Siempre he querido restarle importancia, todavía me gusta restarle importancia, porque no creo crear pánico", dijo el mandatario el 19 de marzo a Woodward, según cuenta el periodista en su libro "Rage" ("Ira"), que saldrá a la venta el próximo martes y del que el diario "The Washington Post" adelantó algunos puntos clave.

Cabe señalar que en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca luego de que se hicieran públicas esas grabaciones, Trump respondió afirmativamente a la pregunta de si engañó deliberadamente a sus compatriotas acerca del peligro que suponía el nuevo coronavirus.