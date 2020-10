Uruguay: Expresidente José Mujica renuncia al Senado y se retira de la política

La emergencia sanitaria por el coronavirus precipitó la decisión del expresidente uruguayo José Mujica, de 85 años, que padece una enfermedad autoinmune, que hoy renunció a su escaño en el senado y se alejó definitivamente de la política activa de su país.

"Esta situación me obliga, con mucho pesar por mi honda vocación política, a solicitar que gestione mi renuncia a la banca que me otorgó la ciudadanía. Me ha echado la pandemia", señaló el ex jefe de Estado en una carta leída hoy en el pleno del Senado.

Mujica Cordano, del partido de izquierdista Frente Amplio, llegó a ser uno de los políticos más populares de su país y del mundo, principalmente por su estilo alejado de los protocolos y sus discursos en plataformas globales volcados a los valores humanos, informa El País.