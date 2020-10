“No eres Zlatan, no retes al virus”, Ibrahimovic deja mensaje tras vencer al COVID-19

El jugador sueco se unió a la lucha contra la pandemia, luego que dio positivo y pudo vencer al virus. “El coronavirus me ha retado y le he ganado… pero tu no eres Zlatan”, dice el delantero del AC Milán en una campaña para fomentar el seguimiento de las medidas sanitarias para frenar la COVID-19.

Las últimas cifras en Europa han encendido las alarmas ante una nueva creciente ola de contagios en varios países del viejo continente, por lo que una campaña de concientización para el uso de mascarillas en la Región de Lombardía, Italia, uso la imagen del reconocido futbolista para enviar un mensaje directo.

“Ponte la mascarilla y mantén siempre la distancia”, termina el mensaje de Ibrahimovic quien quedó fuera de las canchas tras dar positivo al COVID-19 hace unas semanas.