Joe Biden: "América, me siento honrado de que me hayan elegido para dirigir nuestro gran país"

El demócrata, Joseph R. Biden Jr. prometió este sábado "ser el presidente de todos los estadounidenses", luego de que las proyecciones de los medios dieran a conocer su victoria, derrotando al mandatario republicano Donald Trump.

"América, me siento honrado de que me hayan elegido para dirigir nuestro gran país. El trabajo que tenemos por delante será duro, pero les prometo esto: seré un presidente para todos los estadounidenses, hayan votado por mí o no", dijo Biden mediante un tuit.

Por otro lado, Biden señaló que "Con la campaña terminada, es hora de dejar atrás la ira y la retórica dura y unirnos como nación”, en otra declaración. “Es hora de que Estados Unidos se una", agregó.

Cabe recordar, que el Partido demócrata nominó a Joe Biden, como candidato a la presidencia para las elecciones del 3 de noviembre.

Antes de llegar a la Casa Blanca, se desempeñó como vicepresidente durante la gestión de Barack Obama. Es el senado más antiguo de Delaware.