Joe Biden en su primer discurso como presidente: "La gente de EEUU ha hablado”

En los Estados Unidos, esta noche en la ciudad de Delawere tras la primeras palabras de Kamala Harris fue el turno del ganador virtual de las elecciones presidencial, Joe Biden.

"La gente de esta nación ha hablado. Nos han dado una victoria convincente. Una victoria para la gente. Ganamos con la mayor cantidad de los votos que se hayan visto en el país. Más de 74 millones” arrancó diciendo el virtual ganador.

El presidente electo agregó: "Tengo la confianza de la gente y espero poder ganarme la de todos. Aunque no hayan votado por mí. Esto es Estados Unidos de América. Vamos a hacer que respeten nuestro país en el mundo nuevamente".

"No hay que ser duros con los que no votaron por nosotros y pensar que son enemigos. No son enemigos, son americanos. Y esto es Estados Unidos. Esta campaña no está terminada. Estados Unidos es el país de la ciencia, de la esperanza, de la batalla contra el coronavirus, de la batalla contra la injusticia, de salvar el planeta contra el cambio climático. Sólo les pido que tengan confianza en mí", enfatizo Biden.

Cabe indicar que el demócrata Joe Biden se convertirá en el 46to presidente de los Estados Unidos.