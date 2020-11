Megan Markle reveló que perdió a su segundo hijo tras sufrir un aborto

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, esposa del príncipe Harry, reveló un dramático suceso que vivió durante sus días de cuarentena en su casa de Los Ángeles: la pérdida de su segundo hijo por un aborto natural.

Markle escribió en un artículo del New York Times, que todo ocurrió cuando empezaba su día normalmente, cuidando a su primer hijo, Archie. "Después de cambiarle el pañal, sentí un fuerte calambre. Me dejé caer al suelo con él (Archie) en mis brazos, tarareando una canción de cuna para mantenernos a ambos tranquilos, la alegre melodía contrastaba con mi sensación de que algo no estaba bien".

En dicho artículo, Markle reflexionó también sobre las miles de personas que han perdido a sus familiares en esta crisis sanitaria y lo que significa compartir con los demás estas tristes experiencias. La pareja vive ahora desvinculada de la monarquía en una mansión ubicada en el barrio de Montecito, Santa Bárbara, EE.UU.