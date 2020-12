Maduro asegura que dejará la Presidencia si la oposición gana elecciones legislativas

"Yo no me quedaré más aquí" si la oposición gana las elecciones, dijo el mandatario venezolano durante un acto de campaña.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que dejará la Presidencia de dicho país, si la oposición gana las elecciones legislativas de este domingo. A la vez, se mostró confiado en que obtendrá un gran triunfo.

“Si ganamos nosotros, vamos pa’lante, pero también tengo que decir, al pueblo se lo digo: dejo mi destino en sus manos. Si vuelve a ganar la oposición, yo me voy de la presidencia. Si la oposición gana las elecciones, yo no me quedaré más aquí”, dijo.

Cabe resaltar, que se trataría de un reto propuesto al mandatario de Venezuela por dirigentes opositores como el excandidato presidencial Javier Bertucci y el secretario de Acción Democrática (AD), Bernabé Gutiérrez.