EEUU: Comité de expertos recomienda aprobar vacuna de Pfizer/BioNTech contra covid-19

En Estados Unidos, en el marco de la pandemia, un comité asesor de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) recomendó hoy que se apruebe de manera urgente la vacuna de Pfizer/BioNTech contra el covid-19. Esto supone un paso clave para su distribución a millones de estadounidenses.

La recomendación fue adoptada por: 17 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención. Los miembros del conocido como Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos de la FDA autorizaron para que la vacuna se administre a todas las personas de al menos 16 años, edad a la que el inmunizante demostró una aplicación segura.

La votación del comité no es vinculante y aún no se ha dado luz verde a la comercialización, que le corresponde determinar a la FDA en los próximos días. En una entrevista, el comisionado Stephen Hahn, reafirmó que la aprobación de la vacuna llegará "muy pronto" tras la evaluación del comité, aunque no concretó la fecha.