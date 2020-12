México: tres jóvenes con las manos mutiladas fueron arrojados a una carretera

Tres personas con las manos cortadas fueron arrojadas a una carretera en el estado mexicano de Guanajuato, una acción presuntamente realizada por el Cártel Jalisco Nueva Generación, informaron inicialmente las autoridades.

Desde un auto, cuyas características se desconocen, fueron lanzados los tres jóvenes, dos hombres -uno de 23 y otro de 25 años- y una mujer, a quienes les cortaron las manos, sus identidades se mantienen en absoluta reserva.

En el lugar también fue dejada una cartulina donde se leía: "Esto me pasa por ratero y no respetar a la gente de bien y trabajadora. El que siga robando esto le pasará", las autoridades investigan el caso pero no dieron detalles.

Al final del mensaje están las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más sanguinarios del estado. Los tres jóvenes fueron trasladados al hospital y su estado de salud es muy grave, confirmó la Fiscalía local.