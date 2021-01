Conmoción en Ecuador: Asesinan a balazos a conductor de televisión Efraín Ruales

El asesinato del presentador de televisión Efraín Ruales ha causado gran conmoción en Ecuador, donde diferentes autoridades y gremios han condenado la ola de inseguridad ciudadana que se vive en el país en medio de la pandemia de la Covid-19.

El artista fue acribillado de cuatro balazos cuando viajaba en su vehículo por el sector de la avenida Juan Tanca Marengo, en el norte de Guayaquil. La novia manifestó que se habían despedido del gimnasio y que cada uno se estaba dirigiendo a su domicilio”.

César Zapata, general de Policía, señaló a la prensa local que descarta que el motivo del crimen haya sido un asalto ya que se encontraron todas las pertenencias de la víctima en el lugar: "Yo diría que el tema del robo se descartaría. Nosotros no podemos decir si hubo amenazas o no, estamos en el proceso investigativo. La primera hipótesis no podría decirse que se trata de un robo", sentenció.

Imágenes de cámaras de seguridad muestran el momento en que el actor y presentador es atacado desde otro auto mientras conducía su vehículo. Al recibir los disparos, siguió unos metros más y luego quedó en medio de la vía.