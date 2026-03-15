Bolivia: al menos 12 muertos y 20 heridos, varios de ellos graves, deja accidente aéreo en El Alto

Al menos 12 muertos y 20 heridos, varios de ellos graves, dejó la tarde de ayer el accidente de un avión boliviano que transportaba dinero de una entidad bancaria, se estrelló al aterrizar en el aeropuerto de El Alto.

Partes del fuselaje destruido de la aeronave Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) yacían en una calle de la ciudad de El Alto, cerca de La Paz, rodeados de automóviles que también sufrieron serios daños.

DE MILAGRO

El avión provenía de la ciudad de Santa Cruz, en el este del país, y tenía como misión abastecer de papel moneda a La Paz. Decenas de transeúntes comenzaron a recoger los billetes que quedaron regados en el suelo.

En el momento del fatal accidente caía "una granizada fuerte" y "había rayos", dijo Cristina Choque, una comerciante de 60 años que salvó la vida de milagro, pues su vehículo fue impactado por los restos de la aeronave.