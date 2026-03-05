Conflicto en Medio Oriente: futbolistas peruanos salen de Israel y se refugian en Egipto

Los futbolistas peruanos Adrián Ugarriza y Fernando Pacheco, que militan en el Kiryat Shmona de la primera división de Israel, fueron evacuados hacia Egipto para ponerse a buen recaudo y evitar ser afectados por un posible contraataque de Irán en el marco del conflicto en Medio Oriente.

El embajador de Perú en Israel, Javier Sánchez Checa, informó que ambos deportistas, en coordinación con su club, lograron salir de territorio israelí para dirigirse a Egipto, desde donde tomarán un vuelo rumbo a Grecia para finalmente llegar a España.

Sánchez Checa detalló a Radio Nacional que "la intención es abandonar Israel hasta que la situación mejore. Hoy cruzaron la frontera para tomar un vuelo a Grecia y luego a España; me comuniqué con ellos y estaban tranquilos. Decidieron evacuar, siguieron las indicaciones y la mejor alternativa era cruzar Egipto".

Trayectoria de peruanos en fútbol israelí

Adrián Ugarriza, de 28 años, fichó por el Hapoel Ironi Kiryat Shmona en julio de 2025 proveniente del Deportivo Garcilaso del Cusco. El delantero se había convertido en pieza clave del equipo al ser el goleador de la temporada con diez tantos bajo la dirección del entrenador Kobi Refua. Por su parte, Fernando Pacheco, extremo derecho, llegó al club este año y había disputado cuatro partidos en la liga local sin registrar goles.

Contexto del conflicto

Cabe recordar que todas las actividades deportivas fueron suspendidas en Israel ante posibles represalias de Irán por los ataques suscitados el pasado 28 de febrero. La evacuación de los peruanos se produce en medio de una escalada bélica en Medio Oriente.