Kim Jong-Un afirma que está equipando a la marina norcoreana con armas nucleares

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, afirmó que Pyongyang está equipando a su marina con armas nucleares, mientras supervisaba las pruebas de un destructor presentado como ultramoderno, informó este jueves la agencia oficial KCNA.

"El armamento de la marina con armas nucleares avanza de manera satisfactoria", declaró Kim, quien se felicitó por "un cambio radical" en la defensa de la "soberanía marítima" del país, algo que no habían logrado "en medio siglo".

Las pruebas, que incluyeron el lanzamiento de un misil de crucero mar-tierra, se realizaron poco después del congreso quinquenal del Partido Comunista, donde Kim reiteró su compromiso con el fortalecimiento del potencial militar norcoreano y prometió responder con fuerza a cualquier amenaza.

Inspección de buque y ataques en medio oriente

Kim inspeccionó el martes un buque de la clase "Choe Hyon", uno de los dos puestos en servicio el año pasado mientras Corea del Norte busca reforzar sus capacidades navales. El miércoles, supervisó el lanzamiento del misil, que se llevó a cabo "con éxito", según la KCNA, en una muestra del creciente poderío militar norcoreano en medio de las tensiones internacionales.

Cabe resaltar, que estos ensayos norcoreanos coinciden con el inicio de la guerra y ataques por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán, cuyo objetivo incluye destruir su programa atómico, misiles y la armada.