Israel ordena evacuación urgente en bastión de Hezbollah en Beirut ante inminentes ataques

La tensión en Medio Oriente volvió a intensificarse luego de que Israel ordenara la evacuación urgente de varios barrios del sur de Beirut, considerados el principal bastión del grupo Hezbollah en el Líbano. La advertencia militar, dirigida a miles de residentes de la zona conocida como Dahiyeh, se emitió ante la posibilidad de nuevos ataques israelíes contra posiciones del movimiento armado.

Advertencia urgente en el bastión de Hezbollah

El ejército israelí difundió el jueves un mensaje directo a los habitantes de los suburbios del sur de Beirut, instándolos a abandonar sus viviendas de inmediato. El portavoz militar en árabe, coronel Avichay Adraee, pidió la evacuación de barrios como Bourj el-Barajneh, Hadath, Haret Hreik y Shiyyah, recomendando desplazarse hacia el norte o hacia el este del país para evitar los bombardeos.

“Salven sus vidas y evacúen sus hogares de inmediato”, señaló el portavoz en su mensaje, advirtiendo además que cualquier intento de desplazamiento hacia el sur podría poner en peligro a los civiles. Las autoridades israelíes aseguraron que informarán cuando sea seguro regresar a la zona.

Horas después de la advertencia, cientos de miles de personas comenzaron a abandonar el Dahiyeh, generando grandes congestiones vehiculares en las principales vías de salida. Testigos reportaron que algunos residentes incluso disparaban al aire para alertar a sus vecinos y acelerar la evacuación ante el temor de nuevos ataques.

Escalada del conflicto entre Israel y Hezbollah

La orden de evacuación se produce tras una jornada marcada por bombardeos israelíes en los suburbios del sur de Beirut, donde columnas de humo fueron visibles en distintos puntos de la ciudad. Según el Ministerio de Salud del Líbano, los ataques dejaron al menos ocho muertos en diferentes regiones del país.

El Dahiyeh es considerado el núcleo político y militar de Hezbollah, organización que el lunes lanzó misiles y drones contra Israel por primera vez en más de un año, lo que desencadenó una respuesta militar israelí con ataques aéreos en el sur del Líbano y en áreas cercanas a la capital.

La crisis humanitaria también se agrava. Datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados indican que más de 83 mil personas han sido desplazadas dentro del Líbano, mientras que al menos 38 mil refugiados —principalmente sirios— han cruzado hacia Siria buscando escapar de la violencia.

En paralelo, Israel confirmó que tropas de tres divisiones militares operan dentro del territorio libanés con el objetivo de desmantelar infraestructura de Hezbollah. Esta ofensiva se produce en el contexto de una escalada regional más amplia que involucra a Israel, Estados Unidos e Irán, un conflicto que ya ha dejado más de mil muertos en territorio iraní, decenas de víctimas en el Líbano y varias bajas en Israel.