México desplegará miles de policías para garantizar seguridad en sedes del Mundial de Fútbol

El general Román Villalvazo, jefe del Centro de Coordinación de México del Mundial de Fútbol 2026, informó que desplegarán unos 99 000 efectivos de las fuerzas del Estado y del ámbito de la seguridad privada, para blindar las sedes de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Respecto al equipamiento señaló que se movilizarán 2 100 vehículos militares, 378 camionetas civiles que integrarán las escoltas de los mandatarios y de las delegaciones de fútbol de países extranjeros, así como 24 aeronaves como parte de la vigilancia aérea. También 33 drones de monitoreo.

Sobre los aeropuertos, hoteles, centros de entrenamientos y los estadios, Villalvazo Barrios indicó que tendrán un dispositivo particular de seguridad "inmediata, mediata y lejana". El despliegue policial también estará integrado por 88 perros especializados en detección de explosivos.

PERMANENTE COORDINACIÓN

El debate sobre la seguridad en las sedes mexicanas se cuestionó tras la oleada de violencia que sufrieron varias regiones del país tras la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, en un megaoperativo federal.

Ante estas interrogantes, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha sostenido que su país mantiene su condición de sede mundialista y que existe una permanente coordinación con los representantes de la FIFA en materia de logística y seguridad, sobre las ciudades anfitrionas.