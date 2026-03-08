Internacionales

Hace 4 horas

EEUU: revelan que presidente Trump se reunió por segunda vez en privado con María Corina Machado

La primera reunión entre Trump y Machado fue el pasado 15 de enero en la Casa Blanca, cuando la líder opositora venezolana le regaló su medalla del Premio Nobel de la Paz.



Según informa Caracol Radio de Colombia, el presidente Donald Trump se reunió el viernes, 6 de marzo, por segunda vez con la líder opositora venezolana María Corina Machado. El encuentro fue en la Casa Blanca y en privado.

La emisora detalló que en la reunión también participaron el secretario de Estado, Marco Rubio, y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y el tema del encuentro habría sido la eventual convocatoria de elecciones en Venezuela.

CONFIRME O NIEGUE

Tras conocerse sobre la reunión entre Trump y Machado, medios de comunicación de todo el mundo llamaron a la Casa Blanca para que confirme o niegue la información, pero hasta el momento no ha emitido un comunicado al respecto.

La primera reunión entre el presidente Trump y María Corina Machado fue el pasado 15 de enero, cuando la líder opositora venezolana le regaló su medalla del Premio Nobel de la Paz, un galardón ansiado por el representante republicano.


