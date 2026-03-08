Papa León XIV en el Día Internacional de la Mujer: Son discriminadas y sufren diversas formas de violencia

Esta mañana, tras la oración del ángelus en la plaza de San Pedro, el papa León XIV expresó su solidaridad con las mujeres del mundo que hoy celebran su día y que sufren distintas formas de violencia, "una situación que debe terminar".

"Hoy, 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer. Renovamos el compromiso que, para nosotros los cristianos, se basa en el Evangelio para el reconocimiento de la igual dignidad del hombre y la mujer", dijo.

"Lamentablemente, muchas mujeres siguen siendo discriminadas desde la infancia y sufren diversas formas de violencia. A ellas, en modo especial, les expreso mi total solidaridad y mis oraciones", agregó el religioso.

GENIO FEMENINO

Asimismo, en una misiva publicada hoy en la revista italiana Piazza San Pietro, el Sumo Pontífice consideró como "un problema que genera gran sufrimiento" el maltrato contra las mujeres. En ese sentido, pidió apoyar el "genio femenino".

"En un mundo a menudo dominado por un pensamiento violento, debemos apoyar aún más el genio femenino, como afirmó San Juan Pablo II, el 'genio de las mujeres', protagonistas y creadoras de una cultura del cuidado y la fraternidad esencial para garantizar un futuro y dignidad a toda la humanidad", indicó.