Conflicto en Oriente Medio: este es el millonario costo de la guerra en su primera semana

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ya tiene un alto costo económico. El Pentágono informó al Congreso estadounidense que la primera semana del conflicto en Oriente Medio demandó aproximadamente 6 mil millones de dólares, en medio de un escenario de creciente tensión militar en la región.

Millonario gasto militar en la primera semana de guerra

De acuerdo con funcionarios del Departamento de Defensa de Estados Unidos, cerca de 4 mil millones de dólares del gasto total se utilizaron en municiones y sistemas interceptores destinados a neutralizar los misiles lanzados por Irán durante los primeros días del enfrentamiento.

La información, revelada por The New York Times, refleja el enorme despliegue militar realizado por Estados Unidos e Israel en la región. El uso intensivo de interceptores para derribar proyectiles iraníes explica gran parte del elevado costo del conflicto en tan corto tiempo.

Estrategia militar cambia tras debilitar defensas iraníes

Tras los primeros ataques, la destrucción de varias defensas aéreas iraníes permitiría al Pentágono ajustar su estrategia militar. Según los reportes, el ejército estadounidense evalúa reducir el uso de misiles —considerados costosos y limitados— y reemplazarlos por bombas de gravedad guiadas con precisión, que pueden ser lanzadas desde aeronaves y resultan más económicas.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido una “rendición incondicional” de Irán, mientras funcionarios del Gobierno se preparan para un conflicto que podría extenderse por varias semanas.

Ante este escenario, legisladores republicanos en el Congreso anticipan que la Casa Blanca podría solicitar nuevos fondos para financiar la guerra, lo que abriría un debate político sobre el costo y la duración de la intervención militar en Oriente Medio.