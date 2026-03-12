Irán advierte que “el golfo Pérsico se teñirá con sangre” si sus islas son invadidas

La escalada de tensiones en Medio Oriente continúa pese a los intentos de una tregua en la guerra. El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, dijo que “el golfo Pérsico se teñirá con sangre de los invasores” si es que se invaden las islas iraníes, luego que medios estadounidenses apuntaran a esa posibilidad.

Advirtió que se abandonará toda moderación y que “la sangre de los soldados estadounidenses es responsabilidad personal de Trump”.

Control del petróleo

Estas advertencias llegaron luego que el medio estadounidense Axios señalara que Israel y Estados Unidos estarían evaluando la posibilidad de controlar la isla de Jarg con fuerzas especiales. Por esta zona pasa el 90% de las exportaciones de petróleo iraní.

En tanto, la República Islámica ha lanzado nuevos ataques a barcos en el golfo Pérsico y en el estrecho de Ormuz. El conflicto en Medio Oriente está causando estragos y amenaza con ocasionar una crisis energética pese a las medidas tomadas por la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Buscarían una tregua

Por otro lado, Bloomberg informó que Irán estaría dispuesto a una tregua en la guerra con Israel y Estados Unidos si se comprometen a no lanzar nuevos ataques una vez concluido el enfrentamiento, para lo cual exigen garantías explícitas.