Gobierno cubano confirma "conversaciones" con EEUU para resolver "diferencias entre ambos gobiernos"

Esta mañana, mediante sus redes sociales, el Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) anunció que representantes del Gobierno de la isla "han sostenido recientemente conversaciones con delegados de los Estados Unidos".

Al respecto, el presidente Miguel Díaz-Canel dijo que "Cuba ha sostenido conversaciones con representantes del Gobierno de Estados Unidos para buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos Gobiernos".

El objetivo de los diálogos era, "en primera instancia, identificar los problemas que necesitan solución y las posibles soluciones que puedan tener", agregó el mandatario, quien recalcó que los acuerdos aún están muy "alejados".

NECESIDADES ENERGÉTICAS

Estados Unidos ha elevado en los últimos meses la presión sobre Cuba bloqueando la entrada de importaciones de petróleo a la isla, que tan solo produce un tercio del crudo para satisfacer sus necesidades energéticas.

El presidente Donald Trump aseguró en varias ocasiones que representantes de su Ejecutivo mantenían contactos con autoridades cubanas, algo que La Habana negó reiteradamente, pero que hoy ha tenido que reconocer.