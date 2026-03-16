Papa León XIV pide reabrir los caminos del diálogo para acabar con el conflicto en Medio Oriente

Desde una ventana del Palacio Apostólico, en la plaza de San Pedro, el papa León XIV pidió, la mañana de ayer, el "cese el fuego" y que "se reabran caminos de diálogo" para poner fin al conflicto en Medio Oriente y evitar más sufrimiento a las personas.

"En nombre de los cristianos de Medio Oriente y de todas las mujeres y hombres de buena voluntad me dirijo a los responsables de este conflicto (…) La violencia nunca podrá llevar a la justicia, a la estabilidad y a la paz que los pueblos esperan" señaló.

MUERTE DE SACERDOTE

El religioso dijo también que desde hace dos semanas "miles de personas inocentes han sido asesinadas y muchísimas otras obligadas a abandonar sus propias casas (…) los ataques que han golpeado escuelas, hospitales y centros habitados", agregó.

Asimismo, expresó su "preocupación" por el Líbano, país al que viajó el diciembre pasado, en su primer viaje internacional, y donde esta semana un sacerdote maronita lamentablemente murió tras ser alcanzado por un proyectil durante un intenso bombardeo.

PAZ Y RECONCILIACIÓN

Previamente, durante el rezo del ángelus, el pontífice pidió "abrir los ojos" ante el terrible sufrimiento de las miles de familias afectadas y desplazadas. Asimismo, llamó a orar por el alma de las personas asesinadas en esta “atroz violencia” que ya debe terminar.